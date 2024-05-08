全球富有城市：內地5市上榜 北京第10輸香港

▲ 北京在全球最富有城市中排行第10。

財富調查公司New World Wealth發表《2024全球最富有城市報告》，美國紐約居首，中國內地共5個城市上榜，名次最高的北京排第10，比香港低一名。

該調查以擁有100萬美元或以上流動可投資資產人口的數量作為排名標準，在榜上的50個城市中，香港以143,400人排在第9，北京、上海分別以125,600人及123,400人排在第10和第11，深圳以50,300人排27，杭州以31,600人排36，廣州以245,00人排46，台北則以30,200人排39。

▲ 榜單前10名。

上榜的內地城市在過去10年間，百萬富翁人數均錄得高速增長，增速最高的深圳達到140%，最低的上海也有84%。香港則倒跌了4%。

在整份榜單上，美國仍遙遙領先，共15個城市上榜，紐約百萬富翁多達349,500人，第2的加州灣區有305,700人，第6的洛杉磯有212,100人。單看亞洲地區，東京、新加坡的百萬富翁人數遠多於其他城市，分別以298,300人、244,800人排在全榜第3和第4，首爾以82,500排19。