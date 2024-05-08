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沙特AI基金：如美國要求 將從中國撤資

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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基金負責人米達。

沙特阿拉伯新成立的半導體和人工智能（AI）投資基金Alat的負責人表示，美國是沙特的最大合作夥伴，如果美國提出要求，基金將會從中國撤資。

「到目前為止，我們被要求保持製造和供應鏈完全分開。」基金負責人米達（Amit Midha）向彭博社表示，但如果與中國的合作為美國帶來疑慮，基金將會撤資，「美國是我們的第一大合作夥伴，也是人工智能、芯片和半導體行業的第一大市場。我們正在美國尋求值得信賴、安全的合作夥伴關係」。

米達又透露，Alat將在下月底宣布與兩家美國科技公司建立合作夥伴關係，並將與美國投資公司共同投資。

Alat由沙特主權財富基金之一的公共投資基金（PIF）注資1,000億美元成立。

報道指，沙特正在爭奪先進技術的地區領導地位，希望進軍數據中心、人工智能和半導體製造領域。同時，美國正加強審視中東國家與中國的關係，擔心北京可能通過沙特、阿聯酋等國家，取得被美國管制出口的技術。美國政府已告訴沙特，後者需要在中國和美國技術之間作出選擇。

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