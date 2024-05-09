習近平對匈牙利展開國事訪問

中國國家主席習近平當地時間周三（8日）晚上乘專機抵達布達佩斯，對匈牙利進行國事訪問。習在機場發表書面講話指，中匈是相互信賴的好朋友，雙方高層交往密切，互信水平不斷提高。他期待與匈牙利領導人會晤，相信此訪定會取得圓滿成功，推動中匈關係迎來更加美好的明天。

習的專機在達布達佩斯國際機場降落，匈牙利總理歐爾班夫婦、外長西雅爾多等政府高級官員到場迎接。

習近平發表書面講話指：

很高興應舒尤克總統和歐爾班總理的盛情邀請，對美麗的匈牙利進行國事訪問。中匈兩國是相互信賴的好朋友、好伙伴。近年來，雙方高層交往密切，互信水平不斷提高，共建「一帶一路」合作成果豐碩，人文交流豐富多彩，在國際和地區事務中緊密協調和配合，為相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係樹立起一個典範。今年是中匈建交75周年，兩國關係發展迎來重要契機。我期待著同舒尤克總統、歐爾班總理等匈牙利領導人會晤，共同規劃兩國合作發展新藍圖，引領中匈關係向著更高水平邁進。我相信，無論國際風雲如何變幻，中匈兩國必將堅持以寬廣視野、長遠眼光看待和把握雙邊關係，踔厲奮發，勇毅前行，攜手構建人類命運共同體，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出應有貢獻。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得圓滿成功，推動中匈關係迎來更加美好的明天。

習近平當日稍早與塞爾維亞總統武契奇會談，並結束對該國的訪問。雙方發表聯合聲明，宣佈深化和提升全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體。兩國同時簽署30份涉不合領域的合作文件。習公布中國支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項舉措，包括《中塞自由貿易協定》7月1日起生效、支持塞爾維亞承辦2027年專業類世博會、願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品、未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流等。

中國海關總署周四（9日）另公告，允許符合相關要求的塞爾維亞鮮食藍莓進口。