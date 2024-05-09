雷蒙多料對華投資限制規則年底前完成

美國商務部部長雷蒙多表示，預料年底完成人工智能（AI）等領域的對華投資限制的規則制定，不能讓美國的資金及技術被用於中國軍事現代化。她又提到，政府需更認真地對待中國生產的網聯汽車帶來的威脅，可能採取「極端行動」限制或禁止進口這些汽車，以免美國公民的數據外洩。

美國總統拜登去年8月發布行政命令，授權財政部禁止或限制美國在半導體和微電子、量子資訊科技和某些人工智能等對中國實體進行投資。雷蒙多周三（8日）出席眾議院聽證會時表示，商務部正協助財政部弄清楚人工智能的哪些部分和哪些類型的企業應受到關注，預期規則的制定會在年底前完成。

談到更府年初對中國汽車啟動的國安風險調查，雷蒙多表示，政府擔心中國的網聯汽車可能會收集大量關於美國人的數據，「包括他們是誰，他們在車里說了什麽，他們去哪里，他們的駕駛模式」。她補充說，美國需要更加認真地對待中國網聯汽車，以及其他技術問題帶來的威脅。

她還回應了關於台海衝突風險的問題，指美國目前92%先進芯片是從台積電購買，必須確保台灣不落入北京手中，否則美國經濟將受到毀滅性衝擊。

雷蒙多在會後另接受路透社訪問，她提到華為帶來的威脅，表示撤銷部分對華為的出口許可並非政策改變。當更加了解人工智能功能時，美方必須採取行動。