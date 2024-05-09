杭州全面取消住房限購 買樓可提高落戶積分

杭州市政府周四（9日）上午宣佈，即日起在全市範圍取消住房限購，不再審核購房資格，在當地取得合法產權住房可申請落戶。政策公佈後當地中介隨即接到大量購房查詢。市住保房管局下午解釋，不能片面理解為「購房即落戶」，而是在現有的積分落戶框架內，大幅提高自有產權住房的賦分權重。

杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布的《關於優化調整房地產市場調控政策的通知》明確，科學編制住房發展規劃和年度計劃，統籌考慮經濟社會發展、人口變化、產業布局、住房供需等方面情況，安排土地、住房供應和金融資源配置。自通知發布之日起，在當地範圍內購買住房，不再審核資格。

通知強調加強住房信貸支持，對於購房人在所購住房城區範圍內無住房的，或在所購住房城區範圍內僅有一套住房且正在掛牌出售的情形，新購住房的按揭貸款可按首套住房認定。同時，對於購房意向登記家庭數量小於或等於準售房源數量的新建商品住房項目，取消公證搖號銷售要求，由開發企業自主銷售。

通知還提出優化積分落戶政策，在當地取得合法產權住房的非戶籍人員，可申請落戶。

在此之前，杭州最核心的上城、拱墅、西湖和濱江4區，新房仍實行限購政策，外地戶籍需有社保繳納記錄才可購買一套住房。3月當地二手房網簽8557套，按月大升236%，按年仍跌21%。4月當地二手樓網簽量微跌1.8%至8402套，較去年同期再跌10%。當月降價房源佔比增至94%，帶看量卻下滑兩成。

業內人士：大漲行情機會低

易居研究院研究總監嚴躍進表示，杭州是4月底中央政治局會議後全國首個全面取消限購的城市案例，對於其他限購城市而言具有啟發意義，可以判斷5月將迎來一波全國罕見的政策放鬆潮。他又認為優化落戶政策意義重大，建議其他城市也推出類似政策，將提振住房市場和提供落戶政策等進行有機結合。

中指研究院華東大區常務副總高院生表示，目前除海南省外，核心城市中北京、上海、深圳政策仍較為嚴格，廣州（120平米以下）、天津（120平米以下新房等）、西安等城市部分核心區仍有限購政策，預計接下來這些城市將繼續優化限購政策，特別是二線城市，政策調整節奏或將加快。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪則認為，結合南京、合肥、蘇州等已經全面取消限購的城市看，樓市熱度並未完全回暖，處於底部修復階段，杭州樓市也將呈現出類似狀態。在利好政策的催化下，當地樓市或溫和復蘇，但出現大漲行情的可能性不高。