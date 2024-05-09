內地4月進口出口增長8.4%及1.5%勝預期

▲ 內地4月進出口轉正。

中國內地4月份以美元計價出口總額2924.5億元，按年增長1.5%，進口總額2201億元，增長8.4%，與上月比雙雙由負轉正，分別回升9個及10.3個百分點，均勝過市場預期。前四個月，進出口總額1.94萬億元，增長2.2%。其中，出口增長1.5%，進口增長3.2%。貿易順差2556.6億元，收窄3.9%。

東盟繼續是中國最大貿易夥伴，前四月美元計貿易總額3069.4億元，按年增長4.8%。其餘兩大貿易夥伴，與歐盟貿易總額2465.5億元，下跌5.0%，與美國貿易總額2064.2億元，下跌2.3%。另外，與俄羅斯貿易總額765.8億元，增長4.7%。與本港的貿易總額958.6億元，增長10.8%。

從出口商品看，前四個月，機電產品增長3.4%，佔出口總額的59.2%。其中，自動數據處理設備及其零部件增長5.9%，集成電路增長19.1%，手機下跌8.5%，汽車增長21.2%，汽車零件增長5.8%。同期，出口勞密產品增長6.9%，佔總額17%。其中，紡織品增長1.2%，塑料製品增長8.1%。

出口轉正得益於去年低基數

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，今年來出口一直是中國經濟的亮點，疲軟內需導致了通貨緊縮壓力，也提高了中國的出口競爭力。不過某些工業品如電動汽車等的出口可能面臨更高的關稅。最近中國房地產行業政策正在發生有意義的變化，樓市企穩將有助於提振內需，並緩解通縮壓力。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指，當月出口尚可，一是因為受益於去年基數較低，二是因為海外經濟本身也還較強。至於進口較強無非兩個原因，一是中國國內需求還可以，二是中國大量的加工貿易，有可能是因為國內需求好轉，也有可能是本身今年出口訂單較多，企業提前進口原料作準備。