  • 27°C
香港時間 : 2024509日 (週四) 17:48
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


其他版本 :

德國交通部長反對歐盟對中國車加關稅：不想封鎖市場

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

德國交通部長反對歐盟對中國車加關稅：不想封鎖市場

據德媒報道，當地時間周三，德國聯邦數字化和交通部長維辛（Volker Wissing）說，他堅決反對歐盟對中國汽車製造商徵收可能的懲罰性關稅。他強調：「我們不想封鎖市場，我們想參與競爭」，他希望國際貿易能夠在公平、規范的競爭環境中進行，而不是通過施加懲罰性關稅挑起貿易戰。

維辛表示，德國政府希望德國企業繼續在本土創造附加值，並在全球貿易中保持競爭力。「正因如此，我們希望國際貿易能夠在公平、規范的競爭環境中進行，而不是通過施加懲罰性關稅挑起貿易戰」。

維辛認為，這對於像德國這樣嚴重依賴全球貿易的國家來說至關重要。

李強晤朔爾茨 籲德方放寬高技術產品對華出口限制

朔爾茨周日起訪華3日 德政府官員：將推動公平競爭

維辛來自德國政壇傳統上更親商的自由民主黨（FDP），他一直對政府補貼、加徵關稅等非市場手段總體持批評態度。他也是上個月（4月）隨德國總理朔爾茨訪華的三名內閣代表之一，一貫積極支持德中合作。訪華期間，維辛與中方多部門負責人會面，雙方還續簽了《關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明》。

他在中國表示，德方高度重視與中國開展數字化和汽車領域合作，希望同中方保持相關領域的常態化溝通，持續拓寬交流途徑，不斷豐富合作成果，為雙方企業發展創造良好條件。

早在去年9月歐盟宣布將啟動對中國電動汽車反補貼調查，維辛就曾多次明確表態反對。

他對此警告道，此舉不僅會嚴重損害德國自身的汽車產業競爭力，還會導致一系列連鎖反應，將負面影響蔓延至中國和德國在其他領域的經濟合作，進而對德國經濟造成巨大損害，因為德國一直受益於中德兩國間密切的貿易聯繫。

維辛當時對德媒直言，他認為歐盟的做法不僅是錯誤的，甚至是危險的，「原則上我不贊成設置貿易壁壘。今天圍堵電動汽車產業，明天可能就要圍堵化工業了，這樣下去每一步都會讓全世界變得更窮。」

他還表示，德國必須通過自身努力確保其生產的電動汽車具有產品競爭力，「無論是對德國國內市場還是對世界市場都是如此。」

中法歐三邊會談 馮德萊恩將向習提公平競爭

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 外交 汽車 貿易戰 補貼 關稅 歐盟 貿易 中國

下一篇文章

美國官員就黑客問題與中國交涉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款