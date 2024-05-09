▲ 西安全面取消樓市限購 支持「以舊換新」購房模式

繼杭州後，再多一地宣布全面取消限購。西安今日（9日）發布通知稱，居民家庭在全市范圍內購買新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。

鼓勵企事業單位買二手房做宿舍

西安宣布，全面取消當地住房限購措施，居民家庭在全市范圍內購買新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。商品住房項目銷售時，登記家庭數量與住房房源數量比例低於1.5:1的，不再實施公證搖號。建築面積大於144平方米的住房在搖號選房時不再實施「剛需優先」。搖號銷售項目的搖號名單公示、搖號結果公示、選房結果公示時間由3天縮短為1天。

在房款方面，通知提到，首次使用公積金貸款購房的，首付比例不低於20%；結清首次公積金貸款後，再次使用公積金貸款購房的，首付比例不低於25%。使用公積金貸款購買二手住房的，房屋建成年限不超過30年，貸款期限與房屋建成年限之和延長至不超過40年。二孩及以上多子女家庭使用公積金貸款購房的，貸款最高額度在現行政策基礎上提高至1.2倍。

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通知還提到，支持房地產企業、經紀機構、金融機構合作建立「以舊換新」購房模式，對房產交易流程開展全鏈條優化。鼓勵經紀機構分類合理降低經紀費用，積極引導交易雙方共同承擔經紀服務費用。同時，允許企事業單位、社會主體購買二手住房以及居民家庭登記選房後的剩余新建商品住房。鼓勵有條件的企事業單位、社會主體租賃或購買相對集中的二手住房，實施微改造後用於職工宿舍、居家式旅館、民宿等運營，盤活閒置住房資源，打造多元化住房市場。

西安曾經劃分限售區域

西安此前將新城區、碑林區等多區劃為住房限售區域。在住房限售區域內，已購買或新購買的商品住房，房屋產權人取得《不動產權證書》滿2年，或商品房買賣合同網簽備案滿3年且取得《不動產權證書》的，可上市交易。已購買或新購買的二手住房，房屋產權人取得《不動產權證書》滿2年的，可上市交易。

此外，西安市戶籍居民家庭在限購區域內限購住房（含新建商品住房和二手住房，下同）總套數為2套；非本市戶籍居民家庭在住房限購區域內限購總套數為1套。符合西安市購房資格的二孩及以上家庭，在住房限購區域內限購套數的基礎上可新購買1套住房。

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