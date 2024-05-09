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【神州快訊】HICOOL 2024全球創業大賽香港賽區開賽

特約

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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HICOOL 2024全球創業大賽香港賽區啟動儀式

5月8日，HICOOL 2024全球創業大賽香港賽區啟動儀式在中國香港成功舉辦。北京市人才工作局局長張若冰，香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉，北京海外高層次人才協會理事長關鴻亮出席啟動儀式。

HICOOL 2024全球創業大賽共有來自124個國家和地區的7,406個項目、9,700位創業者報名參賽。HICOOL全球創業大賽今年首次設置香港賽區。5月8日至9日，部分來自粵港澳大灣區和海外的創業項目在香港進行比賽，期待更多優秀創業項目在大賽中脫穎而出，並通過HICOOL加速發展。

助京港人才「雙向奔赴」 強強聯手

張若冰在致辭中表示，期待以本次大賽為契機，進一步深化北京與香港在科創領域的交流合作，助力京港兩地人才「雙向奔赴」，推動京港發展「雙向賦能」，讓更多京港兩地人才在服務國家戰略、共享城市機遇中實現更大的價值。

張曼莉在致辭時指出，香港正逐步建設國際創新科技中心，通過科技進步促進實體經濟發展、推進新型工業化，同時充分發揮背靠祖國的強大優勢，充分連接世界舞台，吸納更多高質量人才。香港希望與北京在高質量發展及人才培育方面強強聯手、加強合作，為創業者提供更好的創業平台，拓展更多合作渠道，通過多方面的交流合作，共同為國家高質量發展貢獻力量。

打造HICOOL「六位一體」一站式創業生態平台

關鴻亮向與會嘉賓介紹了HICOOL「六位一體」一站式創業生態平台的發展情況。他表示，HICOOL平台生態各要素聯繫緊密、協同分工，能夠為創業項目提供獎金、政策、榮耀、展示、投資、對接、落地及傳播八大核心價值。香港是中國科創領域重要陣地，也是HICOOL參賽項目的重要來源之一，本次賽事必將進一步推動京港兩地技術互鑒流通，激發創新創業熱情。

此外，圓桌論壇環節由北京海高創新科技服務有限公司副總經理喬丹主持，香港城市大學協理副校長何頌賢，香港特區政府投資推廣署StartmeupHK高級副總裁呂縉勇，HICOOL全球創業大賽往屆獲獎項目代表中氪世紀（北京）科技有限公司創始人兼CEO徐申，香港天使投資脈絡董事會成員蔡明都，以「京港聚力，共赴未來」為主題，就如何進一步推動京港科創項目交流、合作與發展進行深度探討。 

（資料由客戶提供）

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