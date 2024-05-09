住房限購將徹底消失？ 央視：目前看來不會

內地強二線城市杭州、西安同步取消限購，引起住房限購即將走入歷史的猜測，央視傍晚發表文章指，鬆綁目前看是大勢所趨，但限購未到徹底消失的時候。

央視的文章指，今天一早，杭州宣布全面取消住房限購，在杭州市範圍內購買住房，不再審核購房資格。這是杭州繼去年10月將限購範圍縮小到上城區等四個核心區之後，徹底宣布全面取消限購措施。下午，西安也宣布全面取消住房限購措施。那麽，限購時代是要結束了嗎？鬆綁的舉動到底釋放了什麽信號？

文章提到，目前共35個城市放鬆了限購，24個城市全面取消限購。除此之外，還有160多個城市出台了包括放寬公積金貸款政策、購房補貼、取消首套房商貸利率下限、「白名單」項目融資支持等政策。鬆綁目前看是大勢所趨，不只是限購，像限貸、限價、限售這些手段，現在很多都已取消。

「限購會徹底消失嗎？目前看，不會。」文章指出，當前還有少數城市在部分執行限購政策，這是由於國內房地產市場分化嚴重，迫切需要「因城施策」、「一城一策」所導致的。市場供應過剩、後發動能不足的城市，可以選擇全面取消，但重點城市因涉及落戶政策等，目前看，繼續微調、動態調整將是趨勢。