高樓起又塌？諷日標語被指擺拍 香飄飄股價飆升後大跌

飲品企業香飄飄旗下MECO果汁茶在日本出售時，在產品加上印有「請日本政客把核污水喝了」的紙套引發關注，公司股價（603711）一度漲停，銷售量亦大增。但在被質疑疑似炒作擺拍後，公司股價一度跌超6%。

日本一商店員工：沒賣過相關字樣杯套的飲品

此前有傳聞稱，貼印標語字樣的紙套是一名「00後」員工所為，紙套上印著中日雙語的「請日本政客把核污水喝了」等字樣。儘管前述消息未得到香飄飄的證實，但5月4日晚，香飄飄官方微博發布訊息稱：「我們的員工是好樣的！」之後還有網民拍到香飄飄董事長蔣建琪在機場舉牌迎接赴日回國員工的照片，現場有人拉起「歡迎香飄飄董事歸來」的布條。當晚，香飄飄總裁還現身帶貨直播間，向所有關心香飄飄的網友鞠躬表示感謝，並再次澄清不僅不會辭退這名當事人，還會獎勵人民幣10萬元。

不過，隨著事件不斷發酵，輿論風向發生轉變。有網民質疑，網傳圖片中的貨架標簽全是中文，沒有日文標注，且網傳圖片中手持的杯套與店內飲料的杯套不同，疑似是炒作擺拍。

日本京和商店大久保店接線員工回應時也說，店裡沒有賣過相關字樣杯套的飲品。不少網民認為，一開始的網傳圖片可能是香飄飄員工手持帶有諷刺字樣的杯套，進店拍攝而成，並非香飄飄產品。

對此，不少網民抨擊香飄飄「用欺騙的手段消費大家的愛國情緒，翻車純屬活該」。但也有網民認為，「愛國哪裡翻車了，支持香飄飄愛國」「我管它是不是營銷，反正我爽了，它也沒騙我什麼」。

週三（8日）香飄飄股價收跌2.73%，中盤最大降幅為6.64%，今日（9日）收盤跌幅擴大至4.29%。截至目前，香飄飄未公開回應爭議。

中國「香飄飄」飲料賣到日本 貼牌促日政客喝掉核污水