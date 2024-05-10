中國和匈牙利建立新時代全天候全面戰略伙伴關係

國家主席習近平在對匈牙利進行國事訪問期間，中匈發表聯合聲明，將現有全面戰略伙伴關係提升為新時代全天候全面戰略伙伴關係。聲明內容共21條，包括「一帶一路」、維護產業鏈供應鏈穩固、中歐關係等方面。

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在「一帶一路」方面，聲明提到，雙方一致認為，兩國共建「一帶一路」富有成果，共建「一帶一路」倡議為促進兩國經濟發展和改善民生發揮了積極作用。為不斷充實中匈新時代全天候全面戰略伙伴關係的內涵，雙方致力於在共建「一帶一路」倡議和匈牙利「向東開放」政策框架下加強發展戰略對接，依托中匈政府間「一帶一路」合作委員會、中匈共建「一帶一路」合作促進中心等機制平台，推動高質量共建「一帶一路」合作走深走實，共同保障兩國有關合作項目安全順利推進，推動務實合作取得更加豐碩成果。雙方將進一步加強經濟發展政策交流合作，就重點領域最佳實踐開展政策交流和經驗分享。

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雙方充分肯定中匈之間的中歐班列發展成效，同意建立兩國政府間中歐班列合作機制，促進基礎設施互聯互通，共同採取務實舉措保障中歐班列運輸通道安全，提升運輸質效，為深化兩國經貿合作提供重要支撐。

中方重申致力於發展中歐全面戰略伙伴關係

在經貿投資方面，匈方歡迎更多中國企業赴匈牙利投資興業，願為其創造良好投資和經營環境。中方將繼續鼓勵有實力的中國企業赴匈牙利投資。雙方一致認為，中國式現代化將為兩國經貿合作帶來新機遇，雙方加強務實合作、密切經濟聯繫符合兩國人民根本利益。雙方將用好中匈經濟聯合委員會及其下設的電子商務、貿易暢通工作組機制，支持兩國貿易投資產業促進機構、商協會加強交流，深化數字經濟、綠色發展合作，培育經貿新增長點，拓展經貿合作廣度和深度，共同維護產業鏈供應鏈的穩固和安全。

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值得一提是，匈牙利是今年下半年的歐盟輪值主席國，在中歐關係上，聲明提到，雙方一致認為，中國－中東歐國家合作有效促進務實合作與人文交流，已成為中國與中東歐國家深化友好互利合作的重要平台，是中歐關係和中匈關係的有益補充。中國－中東歐國家合作對接歐盟重大倡議，促進中歐全面戰略伙伴關係發展。

中方重申致力於發展中歐全面戰略伙伴關係，鼓勵開展高層交往，增進戰略共識，加強人文交流，共同應對全球性挑戰，積極平衡推進經濟合作。作為歐盟成員國，匈方贊賞中方表態並將為此作出積極貢獻。

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