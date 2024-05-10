美國將37個中國實體列入制裁名單 涉高空氣球、援俄等

美國周四（9日）將37家中國實體加入一份貿易黑名單，其中一些實體據稱為去年飛越美國上空的中國氣球提供支援。

美國商務部表示，打擊目標還包括那些試圖獲取美國產品以推進中國量子技術能力的公司。

美國商務部在一項聲明中說，這些活動具有實質性的軍事應用，對美國國家安全構成重大威脅。負責產業與安全的商務部副部長埃斯特韋斯（Alan Estevez）說，對實體清單的最新更新是應對中國所構成的挑戰的關鍵一步。

他在一項聲明中說：「我們必須保持警惕，努力防止類似這些實體可能以損害我們國家安全利益的方式獲取美國技術。」

被列入這份「實體清單」的公司受到限制，未經美國政府批准，不得獲取美國物件和技術。

在有實體因中國「高空氣球項目」而被加入「實體清單」之前，美國商務部曾因氣球事件而在2023年2月把六家中國公司納入這份貿易限制清單。那枚氣球從阿拉斯加州到南卡羅來納州在美國上空飛越數日之久，美軍最後在東海岸附近將其擊落。

還有被列為制裁對象的實體與推動中國的核項目有關，或涉及參與向俄羅斯運送受管控物件。

此前，中國商務部曾批評美方針對特定中國企業一再無理制裁打壓，對此表示堅決反對。

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