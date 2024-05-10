中國歐盟商會調查指 企業對華投資興趣降至紀錄低

中國歐盟商會的調查顯示，隨着企業為了規避地緣政治風險轉向東南亞和歐洲，中國作為首選投資國的地位正在下降。

據外電報道，在今年早些時候接受調查的公司中，只有13%將中國視為首選投資目的地，這是2010年有記錄以來最低比例，2021年時這一佔比為27%。

超過三分二的受訪者表示，2023年在中國做生意變得更加困難，這是自2014年首次提出這個問題以來的最高比例。超過三分一的在華歐盟企業表示，他們認為行業普遍存在產能過剩，其中建築業和汽車行業的問題最為明顯，並將此歸因於對國內產能的過度投資及內需不足，認為過度投資抑制了價格，並增加了國內的競爭壓力。

調查對象對中國經濟2024年放緩的擔憂加劇。55%的受訪者將其列為他們面臨的三大商業挑戰，而前一年只有36%。超過一半的受訪公司計劃削減成本，其中四分一的公司想通過裁員降低成本。只有42%的企業表示計劃今年擴大在華業務，這是自2012年有紀錄以來的最低比例。

調查顯示，隨着中國作為歐洲企業投資目的地的吸引力下降，東協已成為資金轉向的主要受益者，其次是歐洲、印度和北美。

中國官方曾多次回應外界對產能過剩的指控，稱產能問題要在經濟全球化的大背景下，充分考慮全球分工和國際市場的現實情況，要秉持客觀、公正和科學的立場。

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