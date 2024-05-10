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黏土風AI修圖軟件Remini爆火 由北京公司開發後被收購

社會熱點

撰文： 尹航

發布時間： 20 分鐘前

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近日AI修圖軟件Remini以黏土風爆紅，這款產品最初為北京大觥科技有限公司開發，在2022年由義大利公司Bending Spoons收購。

五一小長假時，一款叫Remini的人工智能修圖軟件火了，不少網民上載自己的「作品」，「醜萌」是大多數人對黏土濾鏡的評價，不同於常規的美顏濾鏡，黏土濾鏡有時甚至讓人面目猙獰，也真是這種非常規、有反差的效果，激發人們的好奇心和分享欲。

據了解，Remini一周會費68元（人民幣，下同），二手交易平台已經出現24小時接單的商家，價格從1元1張，到3元10張不等。

AC米蘭足球俱樂部微博帳號發布黏土風格的球員相片

據內媒報道，Remini是由北京大觥科技有限公司在2019年推出。這家公司2018年成立，以影像修復算法起家，過去曾推出AI修復老照片的應用程式「你我當年」，同樣在社交平台引發關注。

Remini在2022年被義大利公司Bending Spoons收購，這家公司以專門收購成熟的APP產品聞名，它也併購視覺編輯應用 Filmic、視頻編輯器 Splice以及知名筆記軟體evernote等。

數據分析機構執行長張毅說，得益於Bending Spoons的收購及其在AI圖像生成領域的技術累積和市場經驗，為Remini提供技術支持，幫助其迅速開拓市場，同時提升產品的厚度和專業度。

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