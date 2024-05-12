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內地4月社融負增長 中金：不必誇大影響

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 1 小時前

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內地4前4個月社會融資規模增量累計12.73萬億元（人民幣，下同），少於市場預期的13.9萬億元，按年減少3.04萬億元。單計4月，新增社融負增長1987億元，是2005年10月以來第一次出現負值，較去年同期少增1.4萬億元。中金表示，金融行業GDP統計的變化影響了金融機構的行為動機，實際上是對存貸款數據 「擠水分」，並間接降低了M2增速，不必誇大其對經濟與市場的影響。

中金認為，這次金融數據反映的情況要比數字變化複雜得多。4月金融數據大幅放緩反映內需仍較疲弱，但金融「擠水分」的影響可能更多一些。

中金引述人行主管媒體金融時報指出，2023年及以前，金融業增加值在做季度核算時，主要參考存貸款餘額的按年增速進行推算；2024年一季度優化後，金融業增加值在季度核算時，改為更多參考銀行的利潤表指標。

該文章進一步指出，在統計方法優化之前，金融機構有月末沖規模的動機、「存貸款中含有虛增的、不規范的成分」，而在核算方法優化調整後「沖高存貸款的壓力明顯減少」、「勢必帶來貨幣供應量、貸款總量的同步減少」。同時，該文章認為，方法調整優化「對貨幣信貸增長的擾動可能集中體現在二季度，且會在下半年持續產生影響」。

中金指出，由於打擊空轉、金融GDP擠水分開始發揮作用，實現GDP增長5%的目標就更加需要實體經濟保持穩健的增長，這說明財政發力的重要性進一步上升。如果5月之後發債進度加快，將有利於支撐貨幣增速與經濟增長。

內地4月進口出口增長8.4%及1.5%勝預期

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