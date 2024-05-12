  • 29°C
香港時間 : 2024512日 (週日) 16:30
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


其他版本 :

王毅總結習近平訪歐 提到「夫人外交是亮點」

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 38 分鐘前

分享：

分享：

國家主席習近平結束對歐洲的訪問，外長王毅總結稱，此訪塑造正確認知，引領中歐堅持伙伴關係正確定位。他特別提到，夫人外交是此訪的亮點，國家主席習近平的夫人彭麗媛「魅力外交對增強外國民眾對華好感度、提升中國軟實力發揮了積極作用。」

王毅說，夫人外交是此次訪問的亮點。彭麗媛教授陪同習近平主席出席20多場活動，並同往訪三國領導人夫人開展友好交流，同當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們更多學習中文、了解中國。彭麗媛教授還應邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使十周年榮譽證書。彭麗媛教授的魅力外交對增強外國民眾對華好感度、提升中國軟實力發揮了積極作用。

彭麗媛參訪聯合國教科文組織總部

王毅在談到中歐關係時指出，歐洲是多極格局重要一極，也是中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要伙伴。近年來，中歐關係總體保持發展，同時在國際局勢深刻演變背景下，也出現一些新問題新挑戰。明年是中國歐盟建立正式外交關係50周年，中歐關係何去何從，處於關鍵時期。

他說，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益沖突，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，雙方應該堅持伙伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 國防 中國市場 外交 彭麗媛 中歐關係 王毅 歐盟 習近平 聯合國

下一篇文章

中國歐盟商會調查指 企業對華投資興趣降至紀錄低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款