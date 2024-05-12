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雲南交通執法人員「碰瓷」？自己撞上引擎蓋還叫痛

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撰文： 尹航

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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網傳一段行車記錄儀拍下的影片，其中顯示，一位身著印有「交通執法」字樣的制服的男子，自己撞上車輛引擎蓋，隨後還翻了個身，錄像中能明顯地聽到他喊痛的聲音。輿論質疑該男子「碰瓷」（即敲詐）執法，事發地交通運輸局稱公安機關已介入。

網傳視頻顯示拍攝時間為5月10日13時57分。視頻中，車輛疑似拐彎進入道路後，從馬路旁沖出五名身穿制服的男子。車輛減速後，一名男子直接撲到車輛引擎蓋上，隨後翻了個身，這時錄像中能明顯地聽到「啊……啊……真疼啊……」的叫喊聲，影片中可見，該男子身上的制服印有「交通執法」字樣。

蓄力準備中（網傳影片截圖）

已撲上引擎蓋，還翻了身（網傳影片截圖）

發帖網友稱，事發地在雲南省紅河哈尼族彝族自治州。視頻中可以看到馬路旁的加油站為「個冷加油站」。經地圖檢索發現，紅河哈尼族彝族自治州個舊市的G553國道旁有一加油站叫「個冷加油站」。

針對此事，5月11日，記者採訪了雲南紅河哈尼族彝族自治州交通運輸局，工作人員稱事發地確實在個舊市，已安排調查組調查處理。個舊市交通運輸局的工作人員表示，公安機關已介入，具體情況正在調查中。

值得一提是，雲南省在2023年4月至10月開展道路交通安全和運輸執法領域突出問題專項整治工作，主要集中整治「逐利執法」、執法不規范、執法方式簡單僵化、執法粗暴、執法「尋租」等群眾反映強烈的突出問題。其中，「碰瓷式」執法被納入執法粗暴問題范疇，要進行重點整治。

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