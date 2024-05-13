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磋商中日韓峰會 南韓外長今訪北京唔王毅

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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南韓外交部長趙兌烈今天啟程訪問北京，預計今天與中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會談，將就中韓關係、供應鏈合作、北韓核問題及就預定月底舉行中日韓領導人會議進行磋商。

趙兌烈應王毅邀請，13至14日訪問北京。今次將是繼去年11月在釜山舉行中日韓外長會之後，中韓外長再次面對面會談，亦是時隔6年半以來，再次有南韓外長正式訪問北京。

趙兌烈出發前表示，將在訪華期間，為全新推動韓中關係發展邁出第一步，認為在嚴峻的地緣政治環境下，此行將為發展韓中關係，以及為雙方積極探討朝鮮半島問題、地區和國際局勢等事宜，創造重要契機。他表示，將與王毅坦誠和深入地溝通，就原則性問題明確闡明韓方立場，同時與中方重點討論具有巨大合作潛力的領域，進一步鞏固兩國關係發展基礎。

趙兌烈又指，近期因地緣環境變化，在北韓核問題上遭遇難關，他將與王毅深入探討韓中就相關問題的合作方案、中方能否發揮更積極作用等，並將呼籲中方在朝俄軍事合作問題上，發揮建設性作用。

本月初，日韓媒體接連引述官方消息報導，中日韓三國正就預計5月26日至27日在首爾舉行的三國領導人峰會進行最後協調，這將是時隔4年5個月後，三國再度舉行峰會。不過北京方面尚未證實峰會的安排。

在中韓外長會談前夕，官媒《環球時報》刊發社評，直言南韓本屆政府上台以來，以「價值觀外交」為旗號，在對外政策上拉緊韓美同盟，倚靠美日展現對北韓的強硬姿態，在對華關係上向一些地區「小圈子」靠攏，追隨美日介入台灣和南海問題，這次三國峰會為南韓提供了外交「糾偏」的機會，若南韓想要藉此次峰會推動中韓關係走出低谷，還需展現更多誠意和實際行動。

不過文章也認為，中日韓高層對話的重啟，不僅能為三國合作注入久違的政治動能，也將有助於打破一些國家的陣營對抗迷思，拂去東北亞上空籠罩的「新冷戰」烏雲。

 

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