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中國樓市 | 如何消化存量住房 專家機構各提建議

經濟脈搏

發布時間： 54 分鐘前

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日前召開的中央政治局會議提到，要統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施。有觀點稱，消化存量房產可能落地的方向是成立統一平台收儲。

中國社科院房地產金融研究中心主任尹中立認為，為解決房地產市場問題，建議政府掏錢去解救開發商的流動性困境，現在「以舊換新」的做法實際上就是這種思路。

值得一提是，近期多地圍繞「以舊換新」出台政策，包括深圳、上海、西安等。

國盛證券房地產行業分析師金晶認為，「消化存量」後續可能落地的方向是成立統一平台收儲。無論是中央成立統一平台，或者中央推動地方政府成立平台去收儲存量，大部分資金依然需要由中央層面解決，單純依靠地方財政很難推進。

中信證券列出消化存量住房可能的五條路徑，分別是促進市場交易復甦，國資平台收購空置商品房，鼓勵企事業單位成批購入存量住房，以舊換新地方購置居民的存量房和優化存量項目規劃。

中信證券稱，這些路徑都已經經過地方的初步驗證，預計未來會逐步推廣。中期來看，保障性住房的配給計劃如果都通過回購來完成，且土地市場和回購形成良性循環，則回購上限可以達到新房交易規模的40%，對存量住房消化會產生巨大的影響。當然，最終解決存量住房消化問題的途徑仍然是市場復甦，尤其是核心城市房價的企穩。

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