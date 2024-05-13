財政部：超長期特別國債將於本周五起發行

財政部發布《2024年一般國債、超長期特別國債發行有關安排》，其中超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年，決定周五（5月17日）發行首批30年超長期特別國債，5月24日發行20年超長期特別國債，6月14日發行50年超長期特別國債。

路透社早前引述四位消息人士稱，財政部計劃於啟動今年1萬億元人民幣超長期特別國債發行，1萬億規模中包括20年3000億元、30年6000億元和50年1000億元，計劃在今年11月底前發完。

消息人士並透露，發行節奏方面，20年期將發行7次，每月一次；30年期將發12次，5月和11月各一次，其餘每月兩次；50年每兩月發一次，一共三次，總計發行22次。

彭博社此前引述消息人士報道，中國財政部將在周一（5月13日）上午9點與承銷機構開會，討論超長期特別國債發行部署事宜。

中國今年3月的政府工作報告稱，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。這批國債何時發、如何發，一直是市場關注的焦點。



