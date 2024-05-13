中國超越美國 再成印度最大貿易夥伴

▲ 中國超越美國 成為印度最大貿易夥伴

據印度媒體報道，根據印度智庫「全球貿易研究計劃」的數據，2023～2024財年，中印貿易額達1184億美元，略高過美印貿易額1183億美元。中國超越美國，成為印度最大的貿易夥伴。

2023～2024財年，美印貿易額為1183億美元，印度對美進出口均下降，進口降幅達到20%。同時，中印貿易額達到1184億美元，印度對華出口和進口均實現增長，其中出口增幅達到8.7%。

報道指出，根據印度商務部的數據，2013～2014財年至2017～2018財年和2020～2021財年，中國都是印度最大貿易夥伴。美國在2021～2022財年和2022～2023財年成為印度最大的貿易夥伴。

印度經濟學者梅洛塔在印度《金融快報》上刊文稱，印度向中國出口的主要是礦產品、金屬等初級原材料，而中國向印度出口的則是電子產品、機械等帶附加價值的成品。對此，印度一直在推進減少貿易不平衡、增加市場准入、推動相互投資的工作。然而，由於擔心中國產品會獲得更多印度市場准入，印度拒絕加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），這會令印度的貿易赤字惡化。

談及貿易逆差，新任中國駐印度大使徐飛洪表示，中方理解印方關切，從不刻意追求貿易順差，中國市場對包括印度在內的所有國家都是開放的，中國歡迎更多適銷對路的印度商品進入中國市場。

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