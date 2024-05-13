海運費暴漲、「一艙難求」再現 外貿企業叫苦

紅海危機持續、加上市場需求回升，導致航運運能緊張，中國港口近期缺箱嚴重，「一艙難求」再現，不少外貿企業連連叫苦。

內媒第一財經報道，深圳堡森三通物流有限公司市場部總監王志從指，缺櫃從一開始的寧波港蔓延到上海港，如今全國各大港口都出現了供應稀缺的現象。「爆倉、缺櫃，一片狼藉。貨代和貨主都非常難受。」

長三角一家較大規模的貨代企業負責人紀森（化名）說：「5月底的艙位基本上都沒了，現在只有需求沒有供應。」

緊缺之下，漲價顯得順理成章。據數據機構Freightos，自4月底以來，從亞洲出發的貨櫃運價上漲了約1000美元/FEU（40英尺的貨櫃），使得運往美國西海岸和北歐航線的價格升至約4000美元/ FEU，到地中海航線的運價上漲到約5,000美元/FEU，到美國東岸航線的運價則上升到5,400美元/FEU。

「5月上旬美線（運價）差不多是4100美元一個櫃子（40英尺的貨櫃），已經連漲了兩次，每次各漲了1000美元左右！」紀森估計，漲價還將繼續，並將在5月下旬飆升到5000美元以上。這也意味著，這波運價的漲幅將是倍增的。

「漲幅很大，難受啊。」浙江一家貨代企業負責人表示，在供應緊張的當下，並沒有感受到業務的明顯回升。相反，受到運價再現瘋狂的影響，近期的業務量迫於漲價壓力下降了不少。

缺箱、缺艙，價格瘋漲，不少外貿企業近期生產完成的貨品不得不延遲出貨，積壓嚴重。

「不管是中東還是歐洲，還是南美，運到‍各個地方的貨基本上都延遲了！」外貿人丁言東指，目前有大概4個櫃子的貨推遲了發貨，最晚的比原定時間延後了將近一個月，「本來4月下旬要發的現在都還沒發」。出貨慢了，必然對應著返單慢，也很可能會影響後續訂單的規模。

和貨代及外貿人的「難受」相比，船公司和貨櫃製造企業的日子似乎又舒坦了起來。作為全球貨櫃製造龍頭，中集集團今年第一季的貨櫃業務復甦明顯，乾貨貨櫃銷量較去年同期上漲近5倍。中集集團預測稱，今年貨櫃製造量有機會超300萬TEU（20吋的標準箱），整體產業前景好於去年。以貨櫃製造為核心業務的中遠海發，今年第一季的營業收入也較去年同期成長了四成左右，動因正是貨櫃業務回升。

根據上海航運交易所5月10日發布的數據，中國出口貨櫃運價指數為1237.84，較上期上漲3.7%；上海出口貨櫃綜合運價指數為2305.79點，較上期上漲18.8%。