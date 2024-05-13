台軍研制「反艦武器」 大陸專家：沒有機會用

為應對解放軍大型艦艇，台「中科院」據報已啟動「快奇專案」，研制攻擊型無人快艇。台軍稱，這些無人艇「未來將成為瀕海作戰、反制解放軍軍艦利器」。大陸的軍事問題專家邵永靈指出，台軍打造的「反艦利器」可能沒有用武之地。

大陸專家：台軍無人快艇在使用上有諸多限制

據大陸官媒《環球時報》報道，軍事問題專家魏東旭指出，台軍要打造自主研制的自殺式無人攻擊艇，在使用層面受到諸多限制。台軍的「快奇專案」，並非重新研制一款新式的自殺式無人艇，而是在「勇武」無人靶船基礎上進行的技術改造。

該靶船是在實彈演習過程中作為靶子使用，整體平台較小，航速雖快，但最大遙控距離卻不超過70公里。若想要進行集群化使用，需要依托於陸地上或艦艇上的遙控站對其發送信號。而一旦在相關區域內遭到強電子干擾，信號聯繫被切斷後就會在海上成為「無頭蒼蠅」。

此外，「勇武」無人靶船艇身較為脆弱，即使用中小口徑的機炮，甚至重機槍都可對其輕易擊穿。魏東旭表示，解放軍的海上作戰體系完全有能力對其進行防范，也有能力進行精準的火力打擊。「若進行無人艇偷襲，最終的結果就是自投羅網。」

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台媒報道稱，「快奇專案」於2023年出台，創下僅用三個月時間就完成接案的首例。據傳台海軍及陸軍均對該自殺式無人攻擊艇有興趣，需求量可能達200餘艘。

軍事問題專家邵永靈認為，「台灣即使有很多的無人艦艇，可能也沒有機會用。」台軍妄圖用「群狼戰術」以小博大突襲解放軍艦艇，這在實際作戰中並沒有多大意義。在戰時，諸如一些軍事設施、武器庫，包括港口等，可能都會成為首波打擊對象，台軍打造的「反艦利器」並無用武之地。

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