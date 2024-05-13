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中國海警黃岩島常態化訓練 模擬海上有人員落水

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 1 小時前

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據央視報道，中國海警近日在黃岩島海域成功開展海上救生訓練。同時，央視新聞首次披露黃岩島航拍影片，用4K超高清影片從空中俯瞰黃岩島全景。 

首次發布黃岩島高清航拍影片

有央視背景的媒體「玉淵譚天」周一（13日）發布影片並介紹海警訓練情況，指當局在黃岩島海域成功開展了海上救生訓練， 訓練模擬海上有人員落水，海警川山艦立即啟動救生流程，將落水的模擬人員救起。在啟動救生流程前，海警人員通過對講機發布船舶動態時說︰「這裏是中國海警，發現有人落水，請過往船舶加強觀察，注意避讓。」

報道稱，多艘中國漁船在黃岩島海域作業，中國海警定期進行海上救生訓練，保障來往船隻上人員安全。

另外，針對菲律賓海岸警衛隊指，菲方已阻止中國在仙賓礁填海造地活動，中國外交部發言人汪文斌周一批評有關指責毫無根據，純屬造謠。他表示，菲方多次散布謠言，蓄意抹黑中方，試圖誤導國際社會，這種行徑是徒勞。中方敦促菲方停止發表不負責任的言論，直面事實，盡快回到通過談判協商，妥處涉海分歧的正軌。

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