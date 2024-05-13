邊談氣變合作邊加徵關稅 中方批美：不要既修路又挖坑

中美氣候特使日前在美國華盛頓會晤，美方提出關注中國新能源產能過剩，中國外交部發言人汪文斌今日（13日）回應稱，美方一方面表示願與中方加強應對氣候變化合作，一邊大肆炒作「中國新能源產能過剩」論，揚言對中國電動車、、太陽能產品等徵收高關稅，如同自相矛盾；敦促美方不要既修路又挖坑。

據美國國務院消息，中美21世紀20年代強化氣候行動工作組會議日前在華盛頓舉行。雙方重點討論了在《陽光之鄉聲明》確定的能源轉型、溫室氣體排放、循環經濟和資源利用率等領域的合作。

汪文斌在例行記者會上指出，5月8日至9日，中美21世紀20年代強化氣候行動工作組會議在美國華盛頓特區召開，會議由中國氣候變化事務特使劉振民和美國氣候特使波德斯塔（John Podesta）共同主持。

汪文斌稱，這次會議回顧中美元首三藩市會晤圍繞關於加強合作應對氣候危機的「陽光之鄉聲明」確定的能源轉型、甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體、循環經濟和資源效率等領域開展深入討論，並就推動聯合國氣候變化框架公約第二十九次締約方大會（COP29），成功舉辦相關多邊議題展開合作。

中美雙方分享各自氣候政策和行動的經驗與挑戰，表示願意開展相關技術和政策交流。雙方計畫在COP29期間舉辦第二屆甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會，並期待中美地方氣候行動高級別活動於5月29日至30日在加州柏克萊舉辦。

不過，汪文斌也直言，美方一邊表示願與中方加強應對氣候變化合作，一邊大肆炒作所謂「中國新能源產能過剩」，揚言將對中國電動汽車、太陽能產品等加徵高額關稅。這種自相矛盾的做法不僅同中美元首會晤達成的合作應對氣候危機的共識背道而馳，也將損害世界經濟綠色轉型，破壞全球應對氣候變化的努力。

汪文斌強調，中方敦促美方，不要一邊修路，一邊挖坑，切實為中美氣變合作和全球綠色轉型創造有利條件。