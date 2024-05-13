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中美將在日內瓦舉行會議 討論人工智能科技風險

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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中國外交部公佈，為落實中美元首三藩市會晤共識，經雙方商定，中美將於當地時間5月14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智能（AI）政府間對話首次會議，就人工智能科技風險、全球治理以及各自關切的其它問題進行交流。

路透社亦引述美國官員表示，美國和中國將於周二在日內瓦舉行會議，討論人工智能問題，強調會談將討論人工智能帶來的風險，但不會就華府政策進行磋商。

指將向中方表達擔憂 並非促進技術合作 

美國官員明確指出，會談不是促進任何形式的技術合作，也不是在任何問題上進行前沿研究合作。美國的技術保護政策沒有商量餘地。

官員說，中國在民用、軍事和國家安全領域快速部署人工智能，損害美國及其盟友的安全，會談將使華盛頓能夠直接表達擔憂。

報道指出，美國國務院已敦促中國和俄羅斯做出和美國類似的聲明，即只有人類而絕非人工智能作出部署核武的決定。

報道說，美國總統拜登政府一直尋求與中國就一系列問題進行接觸，以減少彼此誤解。國務卿布林肯和中國外長王毅4月在北京討論人工智能議題，並同意就該問題進行首次正式雙邊會談。

路透社早前報道指，拜登政府計劃對美國開發的專有AI模型（這些模型為ChatGPT等熱門聊天機器人提供支持）設置護欄，以防止該技術被中國和俄羅斯等國家竊取。

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