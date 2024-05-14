耶倫預期北京對美國調整關稅反應強烈

美國將公布針對中國的新關稅措施，財長耶倫表示，預期中國會作出強烈反應，她已向北京表明並希望其意識到，關稅的調整是有必要且更具戰略性的。

耶倫周一（13日）出席一場活動後接受媒體訪問，談到對華關稅調整，耶倫表示，她和其他美國官員已向中國明確表示，美方可能重新調整前總統特朗普執政期間實施的關稅，使其更具戰略性，但任何調整都將是非常具有針對性的。她拒絕透露關稅措施的變化，但表示美方將確保在採取任何行動前知會中方官員。

「我在與中方接觸時明確表示，我們認為需要有一個公平的競爭環境，我們特別關注清潔能源、半導體以及中國通過政策鼓勵過多投資而導致產能過剩的領域。」耶倫指出，中國正有意識的推動產業政策，重點投資於先進製造業，而這會導致全球產能過剩，從而可能摧毀美國企業的競爭力。

她在訪問中重申，美方正努力穩定美中的經貿關係，不希望在經濟上與中國脫鉤。美方認為競爭環境需要公平，而中國的大規模補貼不是這樣。

美國國安顧問沙利文同日證實，美方將在短時間內公布有關中國的新關稅細節。