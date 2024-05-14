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美台上月在太平洋「不期而遇」軍演 京：以武謀獨是死路

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 8 小時前

最後更新： 1 小時前

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美台上月在太平洋「不期而遇」舉行軍演。

美國和台灣上月在西太平洋地區以「不期而遇」的方式同時舉行軍演，加強在通訊、加油和補給方面的配合。台灣當局否認是聯合軍演。

在北京，外交部發言人汪文斌今日（5月14日）在例行記者會上表示，注意到有報導稱美國和台灣的船隻「意外相遇」，他要指出的是中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫明確的。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事勾連的錯誤行徑。

汪文斌表示，同時大陸也正告民進黨當局「以武謀獨」「以武拒統」都是死路，注定失敗，這一點不會有任何意外。

路透社經由4名消息人士得知上述消息，透露雙方約有6艘海軍艦艇，包括巡防艦、補給和支援艦參與。演習為期數天，旨在演練通訊、加油和補給等基本操作。不過，該演習並非正式意義上的演習，而是一次海上不預期而遇下的行動，「就好像我在這家餐廳吃飯，而你碰巧也在這里。」

此次演習從未被公開報道，報道指，隨著中國軍事威脅不斷上升，美台軍方加強了合作，而各種軍事接觸一直都保持低調，亦往往不會得到官方證實。

台灣海軍回應路透社的報道指，為應對海上各種不確定性狀況，減少相互干擾，台方配合美方所推動「海上不預期相遇行為準據」(Code for Unplanned Encounters at Sea，CUES)。台海軍經常性與他國艦艇通訊聯繫，並視狀況實施對遇操演。美國國防部不予置評。

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