美國新關稅對華影響微 惟中方或因這原因反應強烈

拜登（Joe Biden）政府最快周二（14日）宣布對華新關稅，擬將中國電動車關稅提高至三倍，業界人士指出，中國電動車出口到美國市場的比重小，此舉形式大於內容，但或對歐洲市場產生影響。

官媒《環球時報》引述多位業界人士指出，即使美國實施新關稅，也不會令中國電動車品牌帶來多大影響。即使中國車廠一直有把乘用車外銷到美國的計劃，例如廣汽 （02238） 等品牌曾想透過參加北美車展進入美國市場，但在貿易戰等干擾下，最終也擱置計劃。

中國機電產品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅指出，由於美國目前對中國電動車的關稅稅率已達27.5%，很大程度上已將中國進口汽車拒之門外。

孫曉紅認為：「中國電動車出口到美國的比率非常小，與其他市場無法相提並論。海關數據顯示，今年第 1 季中國出口到美國的電動車數量驟縮至不足 2,000 輛，美國市場在中國電動車全球市場的比重已下降至 0.5% 以下，這麼小的出口量，基本上不會受到美國調高關稅的影響。」

易車網數據顯示，中國3月汽車出口十大市場中，美國排名十大不入。同時，多間中國車企根本沒有直接向美國出口銷售汽車，其中比亞迪 （1211） 只在美國銷售電動巴士，而目前表態會進軍美國市場的車企亦僅得蔚來 （9866） 。該公司去年11月表示，計劃2025年在美銷售第一輛汽車，但亦因成本問題不會在美生產汽車。

彭博社亦指出，美國政府的新關稅措施是象徵意義大於實質意義，被鎖定的中國產業並不依賴美國消費者。幾年前，美國既有關稅幾乎已經把中國電動車趕出美國市場了。

然而，美國加徵關稅的舉動或會對歐盟產生影響。相對於美國，一旦歐洲加大限制措施，影響或會更大。根據中國海關2023年統計數據顯示，電動車及燃油車整體出口至歐洲比重為28.18%，美國只佔3.25%；若只計算電動車的話，歐洲出口比重將高達50.27%，美國只佔0.97%。這是因為歐洲地區對電動車需求高、進口關稅低，以及對所有來源的電動車均提供大量政府補貼。

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