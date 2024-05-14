拜登宣布對華新關稅 涉價值180億美元中國進口商品

美國總統拜登今日（14日）宣布提高一系列中國進口產品關稅，受影響品相包括電動汽車、計算機芯片和醫療產品，涉價值180億美元。中方堅決反對並嚴正交涉。

中國商務部表示，美方出於國內政治考慮，濫用301關稅覆審程序，進一步提高部分對華產品加征的301關稅，將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方對此表示強烈不滿。世貿組織早已裁決301關稅違反世貿組織規則。美方非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯再錯。

商務部指，美方提高301關稅違背了拜登總統「不尋求打壓遏制中國發展」「不尋求與中國脫鈎斷鏈」的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這將嚴重影響雙邊合作氛圍。美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加征關稅措施。中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

白宮發布聲明指，拜登將保留前總統特朗普實施的關稅，同時提高其他關稅，理由是中國採取不公平做法讓全球市場充斥著低價商品，對美國經濟安全構成不可接受的風險。

白宮稱，新措施將影響價值180億美元的中國進口商品，包括鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池和起重機。

白宮表示，特朗普與中國達成的2020年貿易協議並未增加美國出口或增加美國製造業就業，又指特朗普提出的對所有原產地商品全面徵收10%關稅將令美國盟友感到沮喪並推高物價。特朗普已提出將所有中國產品關稅稅率提高至60%以上的構想。

美貿易代表：還需進一步行動

美國貿易代表辦公室指，要解決中國不公平政策，除了調整關稅還需要採取進一步行動。並指中國尚未撤銷許多與技術轉讓有關的法案、政策和做法。

戴琪表示，將提出修改對中國關稅的建議，將繼續與合作夥伴合作，繼續擴大美國工人和製造商的機會。

政府官員指，他們的措施是精心針對性的，結合國內投資，與盟友共同策劃，不太可能加劇通脹。他們並淡化了北京報復的風險。

美國財長耶倫指，美國對中國產能過剩的擔憂，在發達經濟體和新興市場的合作夥伴中得到了廣泛認同。這種擔憂並非出於反華政策，而是希望防止不公平的經濟行為造成經濟混亂。她又指，美國將繼續直接與中國交涉對宏觀不平衡的關切。

在北京，外交部發言人汪文斌稍早指，美國就是在打著產能過剩的旗號，對別國的先進產業進行打壓，以公平競爭為藉口搞保護主義，踐踏市場經濟原則和國際經貿規則，是赤裸裸的霸凌霸道。