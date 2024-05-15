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普京：俄中在國際關鍵問題上立場相似

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 7 小時前

最後更新： 1 小時前

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普京指俄中在國際關鍵問題上立場相似。

訪華在即的俄羅斯總統普京接受新華社專訪表示，俄中在國際議程中的關鍵問題上持相似或相同立場，兩國都擁護國際法的主導地位，都不接受西方將基於謊言、虛偽和憑空臆造規則的秩序強加於人的企圖。他積極評價中國就解決烏克蘭危機的立場，批評烏克蘭及其西方支持者拒在考慮彼此利益的基礎上對話。

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普京表示，當前的俄中關係已達到歷史最高水平，即使面對嚴峻的國際形勢，兩國關係仍在持續加強。近5年，兩國貿易額翻了一番，由2019年的1110億美元，升至去年的2278億美元，而且企業間超90%的結算以本國貨幣進行。兩國亦正持續、系統地開展能源領域的戰略合作，一些新的大項目正在展開。

他形容在全球動盪和西方經濟混亂的背景下，這些成果再次證明，堅持主權方針，遵循國家利益，這是俄中正確的戰略選擇。

至於未來的規劃，普京表示，俄中將努力在工業和高科技、太空與和平利用核能、人工智能、可再生能源和其他創新領域開展更密切的協作。另外，兩國也將繼續為此創造良好的法律和組織條件，發展交通運輸和金融基礎設施。他對俄中經濟關係的宏偉前景充滿信心。

普京還讚揚中國國家主席習近平是睿智、有遠見的政治家和國務活動家，說兩人每次會面不僅是老朋友間的交流，也會就雙邊和國際議程中最緊迫的問題富有成效地交換意見。

 

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