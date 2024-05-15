▲ 拜登料中國增關稅以反制 但不會變成國際衝突

美國總統拜登宣布提高一系列中國進口產品關稅，涉及價值180億美元的中國商品，中方表示堅決反對並嚴正交涉。拜登最新表示，中方的報復行動即將到來；他不認為美方的行動會導致國際衝突。

據外媒報道，拜登說，他不認為對華提高關稅的行動會導致任何國際衝突或類似的事情，但他認為中方可能會想辦法提高關稅，也許是針對不相關的產品。

拜登表示，他期望即將到來的貿易衝突可以得到控制，稱中國「在這方面已經超出了他們的極限」。他還補充說，美國的賭注很高。他說，中國的目標是讓政府承保的廉價商品充斥市場，試圖「讓其他所有人破產，然後由他們接管」。

德國和瑞典與美國加徵關稅持相反態度。瑞典首相克里斯特森在德國總理朔爾茨訪問瑞典時的新聞發布會上表示，「就關稅而言，我們一致認為，不僅破壞全球貿易，而且也是一個壞主意」。

當被問及對美國這一決定有何反應時，朔爾茨強調，目前從中國進口的電動汽車中有50%是西方製造商的產品。他還表示，「歐洲和北美的製造商在中國市場取得了成功，並在中國銷售汽車，我們必須考慮到這一點。」他還說，西方和中國市場之間交流很重要。

朔爾茨同時表示，歐盟對中國電動汽車的調查仍在進行，「我們還不知道調查結果。」

另外，意大利經濟部長喬爾蓋蒂（Giancarlo Giorgetti）形容美國對華加徵的關稅「非常嚴厲」。G7（七國集團）財長會議將於本月24日至25日在意大利北部小鎮斯特雷薩舉行，喬爾蓋蒂在會議期間負責主持這次會議。他說，「隨著美國的最新舉動，我們將在斯特雷薩開會的時候對全球貿易碎片化問題進行討論，美國政府已對中國亮牌，採取了非常強硬的措施。」

拜登宣布對華新關稅 涉價值180億美元中國進口商品