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杭州撤限購後房企更進一步：取消公攤收費

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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杭州撤限購後房企更進一步：取消公攤收費

強二線杭州日前宣布取消限購，市場熱度升高。有樓盤更進一步，打出了「套內面積計價銷售」的廣告，即不需支付「公攤面積」的費用。

杭州一樓盤稱「拒絕公攤」 打折出售

在內地買房一般都會看到「套內面積」、「建築面積」的字眼，套內面積（使用面積），即買房真正可以用的面積；建築面積是指套內面積加上公攤面積。以一個90平方米的單位為例，實際可居住的面積可能只有70多平方米，如果是高層電梯房的話，實際使用面積可能只有60多平方米，面積的差額就是公攤面積。也就是說，購房者支付的房款中，有一部分是為「公攤面積」買單。

近日，杭州富陽區一樓盤打出醒目的宣傳標語稱，「杭州首例，套內面積計價銷售，拒絕公攤」。該樓盤由洋房、疊拼及合院組成，目前是現房銷售。銷售人員稱，目前在售洋房的主要戶型有112平方米和136平方米兩種，疊墅的主力戶型面積在170平方米，標注的都是建築面積。

當被問及具體怎樣按照套內面積來計價時，對方僅含糊地表示：「您沒來看過，所以我這邊按照建築面積講，可能更好理解一點。」

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不過，該銷售人員還是舉了一個例子說，建築面積136平方米的洋房，現場有9折左右的折扣，得房率約85%（得房率=套內面積÷建築面積）。也就是說，所謂按「套內面積」計價，其實也可以看作一種變相打折：單價不變，但計價面積小了，總價也就低了。

在長三角，杭州不是第一個涉足按套內面積計價銷售的城市。2023年7月，安徽省合肥市專題會議明確，為避免公攤面積比例過大，要積極探索商品房銷售按套內面積計價。但內媒稱，合肥這一政策的實施效果並不理想。

至於這一舉措沒能順利推進的原因，有業內人士分析，該舉措涉及的問題較多，例如，原本一些半贈送的面積怎麼算？房屋按照哪個面積收取土地出讓金？物業費又怎麼交？具體到樓盤本身，交房後，公攤部分的管理、維護、安全責任等，都是需要考量的問題。

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