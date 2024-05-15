菲律賓民間船隊赴黃岩島 外交部警告後果自負

▲ 菲律賓民間船隊赴黃岩島宣示主權。

菲律賓一支過百人的民間船隊周三（15日）在執法船隻護送下，開往有主權爭議的黃岩島宣示主權。中國外交部警告將依法維權反制，後果全由菲方承擔。

尚未能確定菲律賓本次行動有多少人參與，發起行動的民間組織曾揚言出動100艘漁船。該組織人士周三啟程前再向外媒透露，船隊包括4船漁船上的100人及一些小型船隻。他們會在黃岩島海域設置浮標，並向當地菲律賓漁民分發食物和燃料。菲律賓海岸防衛隊及海軍已作出部署，確保參加者安全。

中國方面已提前佈防，據傳已派出至少4艘海警船和26艘大型民兵船，對黃岩島周邊進行了歷來最大規模的封鎖。

在周三下午的中國外交部記者會上，外媒記者提問，當天5艘商業漁船上約200名平民從菲律賓駛向黃岩島周圍海域，中方對此有何評論？發言人汪文斌表示，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方2016年曾為菲漁船在周邊捕魚做出善意的安排，同時依法進行管理與監督。

汪文斌警告：「如果菲方濫用中方的善意，侵犯中國領土主權和管轄權，中方將依法維權反制，相關責任和後果完全由菲方承擔。」