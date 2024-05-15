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中日商會：半數日企預計今年中國經濟環境轉差

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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半數日企預計今年中國經濟環境轉差。

中國日本商會最新的調查顯示，認為今年中國經濟環境較去年趨於「惡化」和「略為惡化」的企業達到50%，比1月的調查大幅增加11個百分點。

該調查在3月18日至4月12日進行，共1741家在華日企作出了答覆。調查顯示，有15%、35%的企業認為今年中國經濟將會「惡化」和「略為惡化」，分別較上次調查增加了3個及8個百分點，認為經濟可能「改善」、「略微改善」的企業，則減少1個及9個百分點至1%、14%。還有34%企業選了「持平」。

今年對中國的投資意願，回答「比上年減少」的企業佔22%，「不實施投資」的佔22%，合共佔整體的44%。「與上年持平」佔40%。同時，表示「增加」和「大幅增加」投資額的企業為16%，比上次增加了1個百分點。結果反映出日企的投資意願較之前輕微改善，但多數企業保持謹慎態度。

在營商環境改善建議方面，在華日企提到最多的包括希望中國重新對日免簽、中國政府出台真正的經濟對策，以及減少抵制日貨等。中日商會會長本間哲朗表示，在華日企確實存在著對改善經營環境的具體要求，希望中國政府能傾聽這些聲音，並努力解決其中哪怕一個問題。

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