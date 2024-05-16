習近平晤普京 稱中俄關係穩定有利世界和平

國家主席習近平周日（16日）上午在北京人民大會堂與俄羅斯總統普京分別舉行小範圍和大範圍會談，習表示，中俄關係穩定發展符合兩國根本利益，也有利於世界和平及繁榮。兩國要加大戰略協作深度、拓展互利合作維度，以建交75周年為新起點進一步加強發展戰略對接。

習近平在小範圍會談開場時以老朋友稱呼普京，祝賀他開啟第五個總統任期，稱相信他能帶領俄羅斯取得更大成就。習指，中俄關係走過四分之三個世紀，經受住了國際風雲變幻的考驗。這些年來兩人會面40餘次，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領。今天的中俄關係來之不易，倍加雙方珍惜和呵護。

習近平表示，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。

在隨後的大範圍會談中，習近平表示，在雙方共同努力下，中俄關係始終穩定向前發展，兩國全面戰略協作不斷加強，經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進，為維護全球戰略穩定和促進國際關伙民主化作出了積極貢獻。他願同普京共同把準雙邊關係前進方向，對兩國各領域合作發展作出新規劃。

普京訪華兩天，明赴爾濱

普京周四凌晨乘坐專機抵達北京，展開對中國的國事訪問。按公開行程，他周四會在北京與習近平牛舉行小範圍會晤和擴大會議，簽署多項協議和文件，並發表聯合聲明及對媒體講話。兩人隨後會出席慶祝兩國建交75週年暨中俄文化年開幕式的晚會，期間會討論兩國外交領域合作最重要的議題。

普京還計劃在北京與中國國務院總理李強舉行會談，討論經濟和人道主義領域的合作。

他周五（17日）會轉到哈爾濱，參加第八屆俄中博覽會開幕式和第四屆俄中區域合作論壇。俄羅斯多個地區的代表、中俄有關部門負責人和龍頭企業出席本屆論壇。作為博覽會的一部分，普京將與中國國家副主席韓正、黑龍江省省長進行短暫會面。普京還會到當地的蘇聯戰士紀念碑獻花、參觀東正教教堂等。