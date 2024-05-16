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華為大模型發佈會被指造假 圖片生成疑人手控制

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撰文： 陳建錫

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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華為上周在一場發佈會上展示自家AI大模型的圖片生成能力，過程出現可疑的程式碼，遭網民質疑圖片非AI生成，而是提前預設。華為否認。

據稱華為在展示大模型功能時，現場屏幕上出現了「time.sleep(6)」的程式碼。有熟識電腦編程的網民認為，其代表了「人為控制從輸入到輸出，過程6秒鐘」的意思，即華為大模型在會上生成的圖片是由人手控制，預先準備好的結果。不過，也有專家認為其可能是一個緩衝步驟，以防止演示失敗。

該事件最早在知乎、微博等社交平台上流傳，隨後也被新浪及多家科技類媒體報道，但據說因「不可抗力」，話題很快在一些平台上遭沉底。

華為昇騰社區周四（16日）回應稱，該次演示面向開發者，展示如何通過十幾行代碼即可完成RAG應用開發。現場圖片為實時生成，調用的是開源大模型。程式碼中有time.sleep(6)等表述，是命令等待讀取外部開源大模型實時生成的圖片，並非調取預置圖片。該次展示的均為真實程式碼，也將在昇騰社區上開放。

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