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「歌手2024」掀愛國保衛戰？網撐中國歌手對抗外國唱將

社會熱點

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 8 小時前

最後更新： 4 小時前

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內地歌唱競技類綜藝「歌手2024」近期爆紅，首期播出後由於前兩名被外國歌手包攬，而掀起網民全網徵中國歌手「救救華語歌壇」、打響愛國保衛戰的熱話。

「歌手」是內地湖南衛視一檔備受歡迎的歌唱競技類節目，今年是時隔4年回歸，並首次開創性採用直播、不修音的方式播出，本季5月10日播出第一期。今次邀請到2名外國歌手，包括美國歌手香緹·莫（Chante Moore）及加拿大的法烏齊亞·奧伊亞（Faouzia），其餘包括內地歌手那英、汪蘇瀧、二手玫瑰、海來阿木，以及台灣歌手楊丞琳。

經由現場500名觀眾和500名線上的雲端國際聽審投票出來的結果是，香緹·莫和奧伊亞分兩名洋唱將包攬前兩名，57歲的那英排第三，而其他歌手被內地網民形容為「有種博士生導師和小學生打擂台的荒誕感」。

節目播出之後，「華語歌手被碾壓」成為熱議話題，那英雖然是正常發揮，但與外國歌手的游刃有餘相比，那英的緊張亦上了微博熱搜。「葉赫那拉英五旬老太守國門，對抗洋人是葉赫那拉氏的宿命」等熱梗頻出，網民又衝向不少內地實力歌手的微博下留言，徵人「守住國門」。

網民做的梗圖

據不完全統計，已有10多名歌手主動要求上節目征戰，當中包括曾在2015年上過《我是歌手第三季》的著名歌手韓紅。這名曾任解放軍空軍政治部文工團副團長的女歌手主動請纓，周日（12日）晚上在微博發文說：「我是中國歌手韓紅，我請戰！」

不過，官方似乎想為意外燃起的民族主義情緒降溫。《歌手》官方微博反應迅速，迅速發文回應輿情，稱節目有嚴謹的賽程體系、公平公開的競演規則。並表示：「贏只是歌手的一段路，迎是音樂的目的地。」

警惕泛政治化解讀

內地觀察者網亦發表評論指，內娛不要輕易碰「國家榮譽」的瓷。文章稱，有一類聲音是值得警惕的，那就是把這次賽事進行泛政治化解讀。

文章並指，《歌手2024》好就好在揭了蓋子，捅了簍子，一把扯掉了遮羞布，把內娛行業的真實水平赤裸裸地暴露在光天化日之下，讓頹廢已久的內娛市場直面外國高質量娛樂行業服務水平的衝擊，對內娛圈子簡直起到了猶如「開眼看世界」的作用。

 

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