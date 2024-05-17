中央軍委官員與美軍高層通話 提醒珍惜兩軍交流

中央軍委國際軍事合作辦公室主任李斌周四（16日）晚間應約同美國助理國防部長拉特納視像通話。中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關系注入積極因素，局面來之不易、值得雙方珍惜。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，這才是正確的相處之道。

中方強調，美台軍事勾連、「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移；又指美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法。

中方又提到，美方在亞太地區部署陸基中程導彈，嚴重危害地區安全，如果一意孤行，必將遭到中方堅決反制。

雙方還就其他問題交換了意見。

中美防長或新加坡會晤

另外，路透社引述美國官員指，中美防長將在月底於新加坡舉行的香格里拉對話期間會晤，但仍存在變數。如成事，將是兩國防長兩年來首次面對面交流。

兩國防長上月16日已舉行了視像通話，討論兩軍關係及台灣、南海等議題，當時有專家指出，這表明中美元首三藩市會晤共識落實進展順利。中國官媒亦引述多名專家指，防長之間的通話可視作中美兩軍溝通全面恢復，如兩人都確定出席香格里拉對話，按慣例舉行面對面會晤的可能性則會大增。

今年香格里拉對話於5月31日至6月2日舉行。