4月內地樓價按年跌3.1% 跌幅逾8年最大

國家統計局公佈，4月房地產市場繼續調整，70個大中城市商品住宅銷售價格按月、按年跌幅均有所擴大。路透社測算指，按月、按年分別跌0.6%及3.1%，跌幅比上月擴大0.3和0.9個百分點，分別創下自2015年7月及2014年11月以來的最大單月跌幅。

國統局城市司首席統計師王中華指，按月計，一線城市新建商品住宅銷售價格下跌0.6%，跌幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下跌0.7%、1.3%和1.0%，上海上漲0.3%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下跌0.5%和0.6%，跌幅均比上月擴大0.2個百分點。

按年計，一線城市新建商品住宅銷售價格下跌2.5%，跌幅比上月擴大1.0個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下跌0.5%、6.9%和6.7%，上海上漲4.2%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下跌2.9%和4.2%，跌幅比上月分別擴大0.9個和0.8個百分點。

二手住宅價格跌幅同樣擴大

按月計，一線城市二手住宅銷售價格下跌1.1%，跌幅比上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下跌1.6%、0.8%、1.4%和0.7%。二、三線城市二手住宅銷售價格均下跌0.9%，跌幅均比上月擴大0.4個百分點。

按年計，一線城市二手住宅銷售價格下跌8.5%，跌幅比上月擴大1.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下跌8.0%、7.5%、10.2%和8.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格分別下跌6.8%和6.6%，跌幅均比上月擴大0.9個百分點。