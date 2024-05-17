美國國務院：北京不能在俄與西方間左右逢源

中俄聯合聲明關切美國和北約破壞戰略穩定，美國國務院周四（16日）回應稱，中國不能在支持俄羅斯和改善與西方關係之間「兩者兼得」。中國外交部斥美方是冷戰思維的延續，奉勸美方勿再甩鍋。

外交部發言人汪文斌周五表示，美方的邏輯是非黑即白，這是一種尋找敵人，而不是尋求和平的態度，是冷戰思維的延續。

他指出，事實上，美方的冷戰思維對烏克蘭危機的爆發和加劇負有不可推卸的責任。中方不是烏克蘭危機的製造者和當事方，奉勸美方，不要再向中方甩鍋，也不要試圖在中歐之間「打楔子」，更不要繼續拱火澆油，還是為政治解決烏克蘭危機做點實事。

美國國務院發言人帕特爾周四表示，中方不能夠兩者兼得，即是在支持俄羅斯的同時改善與西方的關係。中國正支持俄羅斯國防工業，這不僅威脅烏克蘭的安全，亦威脅到歐洲國家的安全。對於中國所提出的俄烏和平進程，帕特爾表示，從美方角度來看，解決烏克蘭問題的方法很簡單，就是俄軍撤出烏克蘭。

白宮發言人皮埃爾則形容中俄聲明沒有新意，重申中國企業協助俄羅斯發動針對烏克蘭的戰爭是不可接受的。

中俄元首談烏克蘭問題

中俄元首周四會面後發表聯合聲明指，嚴重關切美國為維持自身絕對軍事優勢而破壞戰略穩定的企圖，包括建設全球反導體系並在世界各地和太空部署反導系統、強化高精度非核武器解除對方組織軍事行動的能力和「斬首」打擊能力，以及強化北約在歐洲「核共享」安排和對個別盟友提供「延伸威懾」。

兩人晚上另在北京中南海會面，國家主席習近平表示，解決烏克蘭危機的根本之策是推動構建均衡、可持續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題。普京讚賞中方在烏克蘭問題上秉持客觀、公正、平衡立場。