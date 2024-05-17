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4月內地消費、投資遜預期 工業勝預期

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

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國家統計局公佈，4月社會消費品零售總額按年升2.3%，升幅較上月回落0.8個百分點。規模以上工業增加值升6.7%，升幅擴大2.2個百分點；1至4月城鎮固定資產投資按年升4.2%，回落0.3個百分點。其中，工業數據好過市場預期，其餘兩項不及預期。當局指，國內大循環不夠順暢，經濟回升基礎需要加固。

當月社會消費品零售總額35699億元（人民幣，下同），按年增長2.3%；按月增長0.03%。按消費類型分，商品零售31784億元，增長2.0%；餐飲收入3915億元，增長4.4%。基本生活類和部分升級類商品銷售增長較快，限額以上單位通訊器材類，體育、娛樂用品類，糧油、食品類，飲料類商品零售額分別增長13.3%、12.7%、8.5%和6.4%。1至4月份，社會消費品零售總額156026億元，按月增長4.1%。

當月全國規模以上工業增加值按年增長6.7%，按月增長0.97%。分三大門類看，採礦業增加值按年增長2.0%，製造業增長7.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.8%。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長5.4%；股份制企業增長6.9%，外商及港澳台投資企業增長6.2%；私營企業增長6.3%。1至4月份，全國規模以上工業增加值增長6.3%，比1至3月份加快0.2個百分點。

房地產開發投資跌一成，商品房銷售跌近三成

前四月固定資產投資（不含農戶）143401億元，按年增長4.2%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.9%。分領域看，基礎設施投資按年增長6.0%，製造業投資增長9.7%，房地產開發投資下降9.8%。全國新建商品房銷售面積29252萬平方米，按年下降20.2%；新建商品房銷售額28067億元，下跌28.3%。

國統局指，當月國民經濟總體運行平穩，雖然部分指標受節假日錯月、上年同期基數較高等因素影響增速有所放緩，但工業、出口、就業、物價等主要指標總體改善，新動能保持較快成長，國民經濟延續回升向好態勢，積極因素累積增多。同時，當前外部環境的複雜性、嚴峻性和不確定性明顯上升，國內有效需求不足，企業經營壓力較大，風險隱患較多等問題猶存，國內大循環不夠順暢，回升向好基礎需要加固。

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經濟 社會消費品零售總額 固定資產投資 規模以上工業 國家統計局

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