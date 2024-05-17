白宮批中國重施故技 以廉價產品損他國投資

美國白宮首席經濟顧問兼國家經濟委員會主任布雷納德表示，中國正重施故技、人為地把廉價產品出口到全球，犧牲其他國家利益來推動自身經濟增長。第一次「中國衝擊」令美國流失了近100萬個製造業的就業職位，美國已吸取了教訓，將使用合法的執法工具，防止第二次衝擊的出現。

布雷納德周四（16日）出席華府智庫的研究會時表示，總統拜登上台後採取的經濟政策，導致在清潔能源和先進制造業方面出現創紀錄的投資。為了保護這些成果，美國必須對中國的不公平貿易行為採取行動，以確保美國在全國各個社區看到的復蘇，不會被大量來自中國的不公平的低價出口產品所削弱。

她強調，投資必須與貿易執法相配合，美國已經吸取了過去的教訓，不能再出現第二次「中國衝擊」（2001年中國入世後產品大幅輸入歐美造成的影響）。

布雷納德表示，中國利用出口實現復蘇，「正在使用與以往同樣的套路，通過投資於嚴重過剩的工業產能，並以人為的廉價出口產品充斥全球市場，以犧牲其他國家的利益為代價來推動自身的增長」。她舉例指，中國出產了全球70%的電動車、80%的電池，2017年至2021年太陽能供應鏈產量超過各國總和。

她又批評中國產能過剩損害了以市場為基礎的創新和競爭，指中國不能只按自己的規則行事，並對過去政府在反擊中國不公平貿易行為方面的遲緩感到遺憾。