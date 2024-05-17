全國保交樓會議 要求地方酌情收購閒置住宅地及住房

全國切實做好保交房工作視頻會議周五（17日）在北京召開，副總理何立峰表示，房地產關係到經濟社會發展大局，地方應酌情收購閒置的住宅用地及住房。

何立峰在會議上表示，要繼續堅持因城施策，打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，紮實推進保交房、消化存量商品房等重點工作。房地產關係人民群眾切身利益和經濟社會發展大局，要著力分類推進在建已售難交付商品房項目處置，全力支持應續建項目融資和竣工交付，保障購房人合法權益。

相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。要繼續做好房地產企業債務風險防範處置，紮實推進保障性住房建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設「三大工程」。

要壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，加強統籌協調，充分發揮城市房地產融資協調機制、再貸款政策等作用，加強對城市和房地產企業的指導支持，有力有序有效推進保交房各項工作。

住建部轄下報章：房地產重磅政府將應出盡出

住房城鄉建設部主管的《中國房地產報》刊登題為《樓市進入重大歷史時刻！重磅政策將應出盡出》的文章指，住建部、國家金融監督管理總局、國有商業大行等各部委及機構已分別抽調各自在房地產領域內的骨幹人員，成立聯合工作組。「保交房」救助範圍將進一步擴大，收購存量住房的辦法也在醞釀中。

從各地披露的方案和試點後的效果來看，可以肯定的是，未來還會有更多城市的國資下場收購存量房，圍繞當地居民的真實需求，採用不同機制，盤活存量房以及租房市場。