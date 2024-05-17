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分析 | 中央積極呵護樓市 惟需求不振房地產難迎拐點

經濟脈搏

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 1 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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內地周五住房金融政策全面放鬆，分析師認為，政府收儲有助降低市場供應過多風險，調整首付及房貸比例有積極影響，表明了政府對房地產市場的積極呵護態度，惟需求不振下，仍難以帶來房地產的拐點。

國務院副總理何立峰周五表示，地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困，他又指，商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。

金融政策方面，人行宣布下調首套及二套商業住房首付比例下限至15%及25%；同時取消全國層面首套及二套按揭利率政策下限。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，此種形勢的去庫存僅僅減少商品房供應，不影響需求，預計後市房價跌幅放緩但量能繼續萎縮。加大力度支持房企不能帶來房地產的拐點，需求政策缺乏的情況下預計行業將繼續下行。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，政府收儲其實也是想辦法去庫存，降低首付比例是為增加居民購買能力，但這兩年居民買房保守，市場或不會有積極響應。但政策表明政府對房地產市場的積極呵護態度，可引導買房人心態的正面轉變。公積金和商業貸款配合使用，有更好的效果。

麥格理證券大中華區首席經濟學家胡偉俊指，政府收儲存量住房，整體來說一個積極和令人鼓舞的方向。但關鍵問題是誰來提供資金及最終提供多少資金，畢竟地方政府資金比中央政府有限的多。由於需求仍然匱乏，降低房貸利率的影響將是有限的，這就是為什麼需要政府去做最後的買家。

 

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