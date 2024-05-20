參與對台軍售 商務部將波音防務等3美企列不可靠實體清單

商務部周一（20日）公布，為維護國家家主權、安全和發展利益，決定將參與對台灣地區軍售的美國波音防務等美企，列入「不可靠實體清單」。

被列入不可靠實體清單的3間美國企業包括美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）、美國通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）、美國波音防務、空間與安全集團（Boeing Defense, Space & Security）。

商務部將禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

商務部並對波音防務、空間與安全集團處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來，對台軍售合同金額的兩倍，並要求在15日內繳款。

另外，商務部指，有證據顯示，美國凱普拉格斯公司規避《不可靠實體清單規定》，將由中國採購的貨物轉移至「不可靠實體清單」中的企業。商務部要求境內企業與凱普拉格斯開展出口業務時，應當注意識別違規轉移的風險，履行盡職調查，並敦促凱普拉格斯須盡快採措施，確保不會向「不可靠實體清單」中的外國實體，轉移由中國採購的貨物、技術、服務等，否則相關工作機制將採取相關措施。