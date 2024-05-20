官媒：若絕大部分城市取消房貸利率下限 房貸利率將明顯下降

內地公佈5月貸款市場報價利率（LPR）維持不變的同日，人行主管媒體《金融時報》刊文稱，若全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降。截至4月末，全國343個城市中已有67城取消首套房貸利率下限。

人行日前宣布一攬子政策，包括取消首二套住房個人貸款利率政策下限。有市場人士表示，地方政府進一步穩定房地產市場需要新的政策空間。當前，房地產市場仍處於恢復過程中，房企還有流動性壓力。地方政府也在積極採取措施，支持當地房企應對困難。

報道提到，許多地方政府希望取消當地房貸利率下限的意願強烈。業內人士判斷，若全國絕大部分城市取消房貸利率下限，未來房貸利率還會有明顯下降，有助於繼續釋放剛性和改善性購房需求，緩解房企回款壓力。

前期房地產信貸政策優化實踐為本次調整創造了有利條件。2022年12月，人行建立首套房貸利率動態調整機制，地方政府可根據該機制自主選擇是否取消當地房貸利率下限，實際上早已開始了有條件的取消實踐。截至4月末，全國343個城市中已有67城取消首套房貸利率下限。金融機構反映，這些城市的房貸利率下限取消後，利率會有一定下行，但市場經充分競爭後又形成新的較為穩定的均衡水平，對當地新發放房貸有帶動作用。

市場專家預計，此次政策調整後，將有更多城市取消房貸利率下限，個別保留當地下限的熱點城市自主定價空間也會明顯擴大。

內地5月貸款市場報價利率維持不變

人行：取消首套二套住房個人貸款利率政策下限