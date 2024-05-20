賴清德強調兩岸互不隸屬 京：「台獨」死路一條

台灣的新領導人賴清德、副領導人蕭美琴今（20日）上午正式宣誓就職。賴清德發表就職演說時強調，新政府將不卑不亢，維持現狀，追求兩岸和平共榮，但也強調兩岸互不隸屬。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，「台獨」是死路一條，不管打著什麼幌子、什麼旗號推行「台獨」，都註定失敗。

新政府將不卑不亢 維持現狀

賴清德在演說中表示，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展。國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。

賴清德呼籲大陸停止對台灣「文攻武嚇」，維持台海及區域和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼，並尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，在對等、尊嚴的原則下進行對話、交流和合作，又建議可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位學生赴台就學開始。

賴清德指同時強調，在追求和平上不能有幻想，面對大陸的威脅滲透，必須提升守衛意識和力量，健全安全法制、經濟安全，以及推動價值外交，與全球民主國家形成和平共同體，來發揮威懾力量。

在內政方面，賴清德提到立法機構「三黨不過半」的情況，形容是全民選擇的新模式，要以新思維看待，代表朝野政黨都能分享各自的理念，並共同承擔挑戰。

他又不點名提到日前立法機構出現肢體衝突，指民眾對政黨理性問政有很大期待，政黨應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，呼籲各界團結，應對挑戰。

布林肯：盼共促價值觀 維持台海穩定

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明表達祝賀，稱美國期待與賴總統及台灣政界一道促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。

台灣當局公布，最少51團、超過500名外賓將參加就職相關活動。其中美方代表團包括總統拜登前任特別助理兼白宮國家經濟委員會前主席迪斯，以及前副國務卿阿米蒂奇等；另外，美國前國務卿蓬佩奧亦將以個人身份出席。日本則有37名跨黨派國會議員參與，是歷來最多，已故前首相安倍晉三遺孀也到台灣。而台灣12個邦交國中，有10個國家派團出席。