▲ 樓市新政首個週末 深圳二手成交倍增 上海看房量增多

內地樓市推出一攬子政策利好，在剛剛過去的週末（5月18日至19日），市場反應升溫。在深圳，當地最大中介機構二手房成交量上漲117%；在上海，有中介表示，雖然新增客戶和帶看量明顯提升，但成交上沒有實質性增長。

上週末深圳二手成交量明顯增多

據內媒財聯社報道，上個週末，深圳本土最大中介機構樂有家深圳門店二手看房量對比以往週末上漲127%，成為2018年以來的最高點，超越2020年二季度的歷史高峰期；門店二手成交量對比以往週末上漲117%，5月19日單日成交量創下2021年2月以來的最高點。

另據澎湃新聞報道，上海樓市在新政後的首個週末也有明顯變化，多間門店裡僅剩個別經紀人駐守，其他經紀人都出去帶客看房或是去拜訪業主。上海太平洋房屋閔行區春申板塊總監李雲表示，「政策發布後整體的帶看量是有所提升的，一般平時周六一天會在10組左右，但是這週末的話一天大概18-20組。」

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上海市場觀望情緒仍在 盼政策細則落實

利好政策的不斷加碼下，有購房需求的潛在買家已被打動。有新房代理中介表示，周五新政發布後，邀約客戶看房的成功率有明顯提升，「之前可能打完電話就完事了，這週末很多客戶願意出來看看。今天帶的客戶寶山的，也來閔行項目看了，是比較積極的變化。」

不過，在成交方面，上海太平洋房屋黃浦區老西門板塊總監曹奇利表示，因為政策剛發布，還要看具體落地，目前成交還沒有實質性增長。

市場也在等待新政進一步落地。上海鏈家新房閔行南部板塊負責人孟靜提到，「周五新政發布對帶看量和關注度確實有一定的提升，但是因為目前上海還沒有細則的落地和支撐，對於消費者來講，也是先來看一看，觀望的情緒還是比較重的，如果要爽快下訂的話，可能還需要這些政策細則的落地去支撐。」

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